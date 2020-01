vor 37 Min.

Unfall: Zwei Autos schleudern in Schretzheim in einen Grünstreifen

Die Polizei war am Donnerstagabend in Schretzheim im Einsatz.

Am Donnerstagabend hat sich im Dillinger Ortsteil Schretzheim ein Unfall ereignet. Dabei wurde ein 18-Jähriger verletzt.

Ein 18-jähriger Opelfahrer war am Donnerstagabend um 22.30 Uhr in Schretzheim unterwegs. Nach Angaben der Polizei wollte er an der Kreuzung der Donauwörther Straße/Hauptstraße im Ortsteil Schretzheim vom Linksabbiegerstreifen auf die rechte Fahrspur wechseln.

Zeitgleich wollte ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes von der rechten Fahrspur auf die Linksabbiegerspur wechseln.

Beide Autos wurden erheblich beschädigt

Beide Fahrzeuge stießen zusammen und schleuderten in einen angrenzenden Grünstreifen. Die Autos wurden erheblich beschädigt, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Der Fahrer des Mercedes erlitt zudem leichte Rückenverletzungen und musste im Krankenhaus Dillingen behandelt werden. (pol)

