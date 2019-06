vor 58 Min.

Vandalismus in der Gärtnerstadt

In Gundelfingen waren Randalierer unterwegs.

Ein oder mehrere unbekannte Täter waren vom Freitag, 14.06.2019, ca. 18.00 Uhr bis Samstagmorgen, 15.06.2019, ca. 05.00 Uhr im Stadtgebiet Gundelfingen unterwegs. Wie der Polizeiinspektion Dillingen bislang bekannt ist rissen oder traten sie an sieben Pkw‘s in der Walkstraße und in Echenbrunn die Spiegel weg. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ungefähr 2500 Euro., wie die Poliezei mitteilt

Weiter wurden im Bereich Schlachteggstraße, Günzburger Straße und Hauptstraße mehrere Blumenkübel umgeworfen und dadurch die Erde auf der Straße verteilt. Der Bauhof Gundelfingen wurde mit den Aufräumarbeiten beauftragt. Nach Rücksprache mit dem Verantwortlichen der Stadt Gundelfingen wird derzeit von einem Schaden von etwa 1000 Euro ausgegangen.

Auch am Donnerstag wurde in Gundelfingen Schaden angerichtet

Vom 13.06.2019, 20.00 Uhr bis 14.06.2019, 16.30 Uhr wurde eine Fensterscheibe eines Blumenladens in der Vorstadtstraße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Es wurden mehrere Sprünge in der Fensterscheibe festgestellt, die vermutlich durch einen Steinwurf entstanden sind. Der Sachschaden in diesem Fall muss noch ermittelt werden.

