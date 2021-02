vor 18 Min.

Vhs Dillingen startet mit digitalen Angeboten ins neue Semester

Rund 440 Kurse gibt es bei der Vhs Dillingen und den Außenstellen Höchstädt, Syrgenstein und Kesseltal bald zu entdecken. Vieles läuft im neuen Semester digital.

Trotz gegenwärtiger Schließung der bayerischen Volkshochschulen bringt die Vhs Dillingen ihr neues Programmheft für das Frühjahr-Sommer-Semester 2021 heraus. Knapp 440 Kurse und Veranstaltungen sollen ab dem 8. März 2021 stattfinden, sofern die Kontaktbeschränkungen und das Infektionsgeschehen dies zulassen.

Dass ein Kursbeginn im März Optimismus erfordert, ist den Vhs-Verantwortlichen bewusst. „Wir möchten unsere Teilnehmern trotzdem ermutigen, sich ab dem 22. Februar wie gewohnt für ihre Wunschkurse anzumelden“, sagt Vhs-Leiterin Lisa Schuhmair. Kurse, für die genügend Anmeldungen zustande kämen, würden verschoben oder online durchgeführt, sollten sie zum geplanten Termin nicht stattfinden können.

Das Angebot der Vhs Dillingen im Frühjahr/Sommer

Auch Oberbürgermeister Frank Kunz zeigt sich optimistisch: „Unser Ziel ist es, allen Teilnehmern wieder die Möglichkeit zu geben, Neues zu entdecken, ihr Wissen zu mehren und sich auszutauschen, sei es vor Ort oder digital.“

Dafür hat das Team der Vhs Dillingen gemeinsam mit den Verantwortlichen der Außenstellen Höchstädt, Kesseltal und Syrgenstein ein vielfältiges und umfangreiches Programm auf die Beine gestellt: Neben beliebten und bewährten Kursen in den Programmbereichen Gesundheit und Sprachen, warten allein 62 neue Angebote auf die Teilnehmer.

Es gibt auch Kooperationen mit Regens Wagner und dem Bayern Lab

Aktuelle Themen wie das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ sind in das neue Programm der Vhs eingeflossen, in Form einer musikalischen Reise durch das Judentum mit Esther Lorenz oder einer Lesung aus Max Mannheimers Tagebuch mit Michael Stacheder.

Kooperationen: Auch im Rahmen der Kooperation „Gemeinsam grenzenlos" mit Regens Wagner und der Lebenshilfe locken mit Kochkursen neue inklusive Angebote. Die Vhs Dillingen freut sich auch über die Kooperation mit dem neu eröffnenden BayernLab Dillingen. Dort stehen im kommenden Semester zehn gemeinsame Kurse auf dem Programm, darunter eine Veranstaltung zum Bayern Atlas, ein Kurs zur Datensicherung sowie verschiedene Smartphone-Kurse.





Politik: Spannende Einsichten gewähren im Bereich politische Bildung Urs Fiechtner von Amnesty International und Christian Boeser vom Netzwerk Politische Bildung Bayern.





Sport: Sportbegeisterte hingegen können sich auf neue Angebote wie Kangatraining für Mütter mit Kleinkindern, Intervalltraining, einen Walking- und Fitnesskurs mit dem Fitnessgerät „smovey" sowie zahlreiche Naturführungen und Wanderungen freuen. Und für junge Wissbegierige ist die Rubrik „Junge Vhs" wieder eine Fundgrube, in der von Naturabenteuern über Malen, Nähen und Töpfern bis hin zu Yoga einiges geboten ist.





Onlinekurse: Auch das digitale Angebot, das während des zweiten Lockdowns verstärkte Nachfrage erfahren hat, wird mit weiteren Onlinekursen, von Pilates bis zur Gestaltung von Websites, fortgesetzt. Die Erfahrungen mit den digitalen Kursen in diesem Semester seien positiv gewesen, die Freude darüber groß, durch das Online-Format mussten nicht alle Kurse abgebrochen werden, verrät Schuhmair. Auf diese Weise sollen auch wieder Kurse des neuen Programms umgesetzt werden, sollten sie nicht wie geplant starten können. „Wir wissen aber, die Kursleitungen und Teilnehmenden freuen sich auf ein echtes Wiedersehen im Kurs. Sobald wie möglich möchten wir Präsenzveranstaltungen auch wieder vor Ort, natürlich unter entsprechenden Hygienemaßnahmen, durchführen."

Das Gesamtprogramm der Vhs Dillingen liegt in den Rathäusern in Dillingen, Höchstädt, Bissingen und der Verwaltungsgemeinschaft Syrgenstein, am Kulturzentrum Colleg in Dillingen sowie an zahlreichen weiteren Stellen im Rahmen der aktuellen Öffnungszeiten aus. (pm)

Anmeldebeginn für die neuen Kurse ist Montag, 22. Februar ab 7.30 Uhr. Neben der Anmeldung im Bürgerbüro oder per Telefon (09071/54108 und 54109) auch unter www.vhs-dlg.de.

