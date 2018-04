Videodreh mit Mama

vor 39 Min.

Der Lauinger Klaus Hanslbauer hat einen neuen Partysong. Warum er dem Freitag gewidmet ist.

Von Marion Buk-Kluger

Klaus Hanslbauer drehte kürzlich einen Clip zu seinem neuen Partysong „Freitag ist mein Tag“ und hatte dabei eine ganz besondere Darstellerin mit von der Partie: seine „Mum“. Inspiriert zum neuen Song wurde Hanslbauer von seinem guten Freund, Ralf Sommer, der ihm immer wieder erzählte, dass es einfach der Freitag ist, der für ihn den Start in das Partywochenende symbolisiert. Und so wurde der Lauinger einmal mehr kreativ und schuf einen weiteren Partyhit zum Spruch des Freundes „Freitag ist mein Tag“.

Und was liegt näher, als das Ganze auch mit einem entsprechenden Videodreh zu krönen. Also trommelte der Texter und Komponist seine Freunde und Bekannte aus der Umgebung zusammen, um in der Sonne in Lauingen eine Party zu feiern, die gefilmt wurde. Unters Partyvolk mischte sich dabei auch Hanslbauers Mutter Juliane. „Ich bin ganz happy, dass sie an diesem Abend dabei ist“, freute sich der Singer-Songwriter, vor allem auch, weil ihn seine Mutter auf seinem Weg in der Musikbranche stets unterstützt hat. Mit dem passenden T-Shirt ausgestattet, hatte die beim Dreh jede Menge Spaß. „Ein Lieblingslied habe ich allerdings nicht, mir gefällt alles, was aus Klaus Feder stammt“, so die Junggebliebene.

Zahlreiche Partyteilnehmer hatten sich zudem extra mit besonders passenden Klamotten gekleidet, erschienen etwa im Ballermann-Outfit oder gar als Partypferd. „Die Hauptrolle im Video spielt natürlich mein Lauinger Kumpel Ralf, der darin alleine und etwas angeheitert in der Bar einschläft. Im Traum entwickelt er sich dann zum Partykönig, aber am besten man sieht es selbst“, erzählt Hanslbauer den Beginn der Story.

Zu sehen ist das Video beim Label Xtreme Sound, dem bekanntesten Label für Partysongs, ab kommenden Freitag, 27. April. Produziert wurde der Song bei Dirk Fiebich, gedreht wurde das Video vom Filmemacher Michael Krauss, den Hanslbauer vom Stuttgarter Volksfest „Wasen“ kennt. Der Lauinger ist regelmäßig unterwegs und auch immer wieder mit seinen bekannten Hits wie „König von Mallorca“ oder „Party, Palmen, Weiber und n ´Bier“ gebucht. Jetzt also gibt es ein neues Werk aus seiner Feder für das feierfreudige Partyvolk.

Live zu erleben ist Klaus Hanslbauer übrigens am 10. Mai auf dem Wertinger Volksfest, wenn er bei der Wahl zum schönsten Dirndl und der feschesten Lederhosn auftritt.

