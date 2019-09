Virtuosität zu zweit - mit Fourte

Plus Das Pianisten-Duo Fourte spielt im Lauinger Rathaus auf. Das Publikum singt im Chor _ schließlich hatte da einer Geburtstag.

Im Rahmen der Dillinger Kulturtage hatte das Pianisten-Duo Fourte, bestehend aus der Münchnerin Eva Maria Weinreich und Tomohito Nakaishi aus Japan, im Festsaal des Rathauses in Lauingen einen großen Auftritt. Fourte – das steht für Four (Englisch vier) und Te (Japanisch, Hand). Zu hören gab es dem Namen getreu vierhändige Klaviermusik. Das Konzert stand unter dem Motto „An der schönen blauen Donau“.

Wissenswertes zu jedem Stück gab es obendrein

Auf dem Programm standen Arrangements bekannter Klavierstücke sowie Piano-Transkriptionen beliebter Orchesterwerke. Wissenswertes zu jedem Stück gab es jeweils im Voraus in Form einer Einführung. Zum Anfang kam gleich ein echter Klassiker – Schuberts Fantasie in f-Moll, die in Kombination mit dem weißen Blüthner-Flügel einen ganz besonderen Klangeindruck hinterließ. Das Andante von Mendelssohn-Bartholdy jedoch trieb das Instrument an seine Grenzen, was den Künstlern jedoch klar war, wie sie im Nachhinein zugaben.

Evergreens aus neuem Blickwinkel

In der zweiten Hälfte stand ein Orchester- Evergreen auf dem Programm – Smetanas „Moldau“. Das Thema klang auf dem Klavier noch einmal ganz anders als gewohnt, entfaltete ein ungeahntes Potenzial und erlaubte den Besuchern, dieses oft gespielte Standardwerk aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, auch wenn der simple Charakter dieser Version zuerst etwas gewöhnungsbedürftig erschien.

Eva Maria Weinreich, seinerzeit Stipendiatin der Weidener Max Reger-Tage, zitierte deren Namensgeber in der Einführung zu seinen „6 Walzern“: „Das Schwein und der Künstler haben gemeinsam, dass sie erst nach ihrem Tod geschätzt werden.“ Dass Reger zumindest im Bezug auf diesen Abend recht hatte, zeigte sich im Applaus nach der Vorführung seiner Musik, die trotz eines gewissen Charmes die Grenzen der Tonalität auszuloten versucht und deshalb vielleicht erst altern musste, um verstanden zu werden.

Das Publikum wurde in einen Festchor verwandelt

Da Vater Weinreich ebenfalls anwesend war und zufällig Geburtstag hatte, wurde das Publikum in einen Festchor verwandelt, um eine von der Tochter und ihrem Partner dirigierte Version von „Viel Glück und viel Segen“ zum Besten zu geben, was zu einem erstaunlich wohlklingenden Ergebnis führte. Helmut Weinreich war gerührt und musste am Ende des Konzertes von fast allen Besuchern Glückwünsche entgegennehmen. Der Stolz war ihm ins Gesicht geschrieben. Nakaishi bemerkte noch mit einem Grinsen, dass er das Stück extra für ihn gelernt habe.

Den zweifellosen Höhepunkt des Abends bildete sein titelgebendes Stück – „An der schönen blauen Donau“, das sie eigens für diesen Abend nach dem Original von Johann Strauss (Sohn) arrangierten. Der Klassiker des „Walzerkönigs“ wurde mit furiosen Läufen versehen und sorgte für breites Grinsen im Publikum. Die Leidenschaft, die die Interpreten ganz offensichtlich für das Stück hegten, war übergesprungen. Nach diesem grandiosen Ende und zwei Zugaben verabschiedeten sich die Künstler und kündigten an, dass sie wieder kommen werden.

