23.04.2019

Von Schätzl bemalte Ofenkacheln sind zurück in Dillingen

Marinesoldaten bringen Kartons mit besonderem Inhalt von Flensburg ins Depot des Historischen Vereins

Von Berthold Veh

Sie haben eine etwa 850 Kilometer lange Reise hinter sich. Und jetzt sind die Ofenkacheln, die Künstler Lothar Schätzl (1914 bis 2006) bemalt hat, zurück in Dillingen. Marinesoldaten des Ausbildungszentrums U-Boote in Eckernförde haben sie von Flensburg „nach Hause“ transportiert. Denn im Haus der Familie Knödler in Dillingen hatten die Kacheln einst den Ofen geziert. Sie kamen vor vier Jahrzehnten in den hohen Norden. Knödler-Tochter Charlotte Ziehmann, die seit einem halben Jahrhundert in Flensburg lebt, erbte 1977 die Kacheln. Die kleinen Kunstwerke landeten in ihrer Garage.

Die heute 70-Jährige besitzt keinen Kachelofen und wusste zuletzt nicht, wohin mit den Kacheln. „Mir würde aber das Herz bluten, wenn ich sie wegschmeißen müsste“, sagte die pensionierte Lehrerin. Dies sei angesichts des künstlerischen Werts nicht zu verantworten. Lothar Schätzl hatte viele Kacheln des Ofens in ihrem Elternhaus – der Dillinger Händlerfamilie Karl Knödler – mit Motiven aus dem privaten Bereich und der nahen Umgebung bemalt. Alfdorf, Altenessen, Wolfenbüttel, der Bamberger Reiter, aber auch Memmingen und Dillingen sind dort zu sehen. Ebenso mit Blumen bemalte Kacheln. Ziehmann wandte sich mit dem Angebot, die Kacheln zu verschenken, an unsere Zeitung. Und diesen Bericht las auch Joerg Roller, Mitglied im Museumsarbeitskreis und im Historischen Verein Dillingen. Er nahm Kontakt zur Flensburgerin auf und fädelte die Rückkehr der Schätzl-Kacheln nach Dillingen ein.

Charlotte Ziehmann überließ die Kacheln dem Historischen Verein Dillingen. Soldaten des Ausbildungszentrums U-Boote brachten sie in diesen Tagen in das Depot des Historischen Vereins Dillingen in der ehemaligen Fabrik in Schretzheim. „Mal sehen, was wir damit machen“, sagt Roller. Der bestmögliche Fall wäre es aus seiner Sicht, den Ofen im Stadt- und Hochstiftmuseum aufzubauen. Dahinter stehen aber einige Fragezeichen.

Der Vorsitzende des Historischen Vereins, Dieter Schinhammer, ist froh, dass die Ofenkacheln erhalten werden. „Sie sind eine Erinnerung an den bedeutenden Dillinger Maler Lothar Schätzl“, sagt Schinhammer. Er dankt Charlotte Ziehmann dafür, dass sie diese kunstvoll gefertigten Exemplare dem Historischen Verein überlassen hat. Neben dem U-Bootezentrum dankt der Vorsitzende auch Joerg Roller, der sich maßgeblich für den Erhalt der Kacheln eingesetzt habe. Der Dillinger habe dafür gesorgt, dass der Historische Verein zum Zuge kam, denn es habe auch eine Reihe anderer Interessenten gegeben. Ob der Ofen irgendwann wieder aufgebaut wird, konnte Schinhammer noch nicht sagen. Die Kacheln seien auch nicht vollständig, mehrere Exemplar fehlten. Eine Option, so Schinhammer, wäre es auch, sie der Lothar-Schätzl-Stiftung zu überlassen, die Lothar Schätzl, der ebenfalls bereits verstorbene Sohn des Künstlers, im Jahr 2016 gegründet hat.

Der Künstler war im Landkreis Dillingen eine bekannte Persönlichkeit. Er hatte von 1949 bis 1977 Schüler am Sailer-Gymnasium unterrichtet. Das Triptychon im Dillinger Rathaus, das beim Brand gerettet wurde, stammt von Schätzl, der mehr als 1000 Porträts gemalt hat. Lothar Schätzl starb im September 2006 im Alter von 92 Jahren. Er war unter anderem Träger des Goldenen Ehrenrings des Landkreises und Inhaber des Dillinger Bürgerbriefs.

