Von Zigarette abgelenkt: Wagen überschlägt sich

In Aislingen hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Unfall ereignet.

Ein 26-jähriger Mann aus Langweid war am Freitagmorgen mit seinem Wagen auf der Karl-Bernhard-Straße in Aislingen in Richtung Baumgarten unterwegs. Als er sich um 5 Uhr morgens eine Zigarette anzünden wollte, kam er mit seinem Wagen von der Straße ab.

Der Mann kam ins Günzburger Krankenhaus

Wie die Polizei weiter mitteilte, überschlug sich der Wagen. Der Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Günzburger Krankenhaus gebracht. An seinem Wagend entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro. (pol)

