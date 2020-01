10:01 Uhr

Wagen rutscht bei Graupelschauer in einen Zaun

Nach dem Graupelschauer am Dienstag ist ein Wagen in Buttenwiesen in einen Zaun gerutscht.

In Buttenwiesen hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 6000 Euro.

Ein 18-jähriger Autofahrer war um 14.45 Uhr nach dem vorangegangenem Graupelschauer in der Badstraße in Buttenwiesen unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, rutschte der Wagen auf der glatten Straße aus und prallte in einen angrenzenden Zaun.

Der Wagen musste abgeschleppt werden

Am Pkw wurde die komplette linke Fahrzeugseite erheblich beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Zaun wurde kein Schaden geltend gemacht. (pol)

