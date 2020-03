vor 43 Min.

Wahlkrimi 2.0

In Wittislingen wird erneut gezählt

Von Jonathan Mayer

Der Wahlkrimi in Wittislingen geht in die nächste Runde: Die Stimmzettel der Bürgermeisterwahl werden erneut ausgezählt. Das gab am Montag Geschäftsstellenleiter Tobias Steinwinter bekannt. Demnach wolle man angesichts des knappen Ergebnisses sichergehen, dass alles stimmt. Die erneute Auszählung sei mit dem Landratsamt als Aufsichtsbehörde abgesprochen.

Die Wahl gewonnen hatte am Sonntag der 24-jährige Thomas Reicherzer (SPD). Mit nur 13 Stimmen Vorsprung und 50,5 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen seinen Kontrahenten und bisherigen Zweiten Bürgermeister Paul Seitz durch. Letzterer forderte noch am Sonntag gegenüber unserer Redaktion eine Nachzählung. Steinwinter zufolge handelt es sich dabei aber um keine offizielle Wahlanfechtung. „Ein knappes Ergebnis ist dafür kein Grund“, sagt er. Man wolle die Auszählung nur noch einmal verifizieren. Spätestens am Dienstag soll das endgültige Ergebnis feststehen.

