Was Lauingen 2019 erreicht hat

Seit einem Jahr ist Katja Müller Bürgermeister in Lauingen und blickt auf schöne Momente zurück.

Bürgermeisterin Katja Müller blickt zurück. Für sie gab es in 2019 einen ganz besonderen Moment. auch die "Herzplatz"-Aktion bleibt der Rathauschefin im Gedächtnis.

Von Berthold Veh

Für Katja Müller war es ein besonderer Jahresrückblick. „Mein erstes Jahr als Bürgermeisterin liegt hinter mir“, stellte die Rathauschefin in der Jahresschlusssitzung des Lauinger Stadtrats fest. Und sie nannte drei Projekte, die Lauingen angepackt habe. So sei Bewegung in die Gestaltung des Donauufers zwischen der Donaubrücke und dem Luitpoldhain gekommen.

Eine tolle Sache sei die „Herzplatz“-Aktion gewesen, bei der Bürger das Areal vor der Lauinger Stadthalle in einen Wohlfühlort umgestaltet haben. Und ein ganz entscheidender Schritt für Lauingen sei es gewesen, dass die Albertus-Magnus-Stadt jetzt Stabilisierungshilfen vom Freistaat erhält, um so ihre finanzielle Lage zu verbessern. Für 2019 war das eine Förderung von 1,8 Millionen Euro. Lauingen kann so seinen Schuldenberg von etwa 20 Millionen Euro um neun Prozent abbauen.

Damit verbunden ist allerdings auch die Kürzung der Vereinszuschüsse um zehn Prozent. Müller dankte den Vereinen, dass sie die Zuschusskürzung akzeptiert hätten.

Die Bürgermeisterin dankte den Kollegen im Stadtrat für „den respektvollen Umgang miteinander“. Zweiter Bürgermeister Dietmar Bulling (CSU) wiederum gab den Dank an die Rathauschefin zurück. „Ihre Moderation ist sehr wohltuend“, sagte Bulling. Lauingen sei im vergangenen Jahr vorangekommen, stellte auch der SPD-Politiker fest. Der Stadtrat müsse jetzt die Umgestaltung der Herzog-Georg-Straße in Angriff nehmen. Bulling dankte ebenfalls den Kollegen für das Miteinander. 95 Prozent der Stadtratsbeschlüsse seien einstimmig gefallen.

