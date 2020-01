21.01.2020

Was passiert bei uns in diesem Jahr?

Blicken Sie mit uns in die Zukunft und sagen voraus, was im Landkreis in den kommenden Monaten geschieht

Wie viele Babys werden im Landkreis Dillingen wohl in diesem Jahr geboren? Das ist nur eine unserer Fragen im Jahresrätsel 2020. Sie können leider nur raten und brauchen ein wenig Glück, damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, möglichst viele Fragen richtig beantworten.

Heuer sollen Sie sich beim Ausfüllen des nebenstehenden Coupons auch ein wenig mit dem Thema Energiewende beschäftigen. Wir wollen wissen, ob im Landkreis wieder eine neue Biogasanlage entsteht, nachdem in den vergangenen Jahren diesbezüglich ein wenig Flaute vorhanden war.

In den Fokus stellen wir außerdem die Stadt Wertingen. Sie wächst. Und zwar am schnellsten im Landkreis, wie Bürgermeister Willy Lehmeier jüngst betonte. Aber wie schnell? Dies und noch einiges mehr möchten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in unserem Jahresrätsel 2020 beantwortet haben.

Kreuzen Sie an, was Sie glauben, und reichen Sie den Teilnahmecoupon mit den zehn gestellten Fragen bis spätestens Montag, 27. Januar, bei uns ein. Achten Sie beim Ausfüllen darauf, Ihren Namen, die Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben.

Wer mitmacht und viele richtige Antworten hat, kann gleich doppelt gewinnen: Chance Nummer eins: Unter allen Teilnehmern verlosen wir zehn kleinere Preise. Beim Jahresrätsel 2019 waren es zehn Kalender mit dem Titel „Gartenglück 2020“. Gewinnchance Nummer zwei: Wer die meisten richtigen Antworten auf unsere Fragen vorweisen kann, gewinnt den Hauptpreis. Was das sein wird, ist noch geheim – lassen Sie sich einfach überraschen. Bei gleicher Anzahl richtiger Antworten entscheidet das Los. Beim Jahresrätsel 2019 lagen insgesamt zehn Leserinnen und Leser mit je neun richtigen Vorhersagen gleichauf.

Schneiden Sie den obenstehenden Coupon aus und schicken Sie diesen an folgende Adresse:

Donau-Zeitung

Kennwort: Jahresrätsel

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder an die

Wertinger Zeitung

Kennwort: Jahresrätsel

Marktplatz 6

86637 Wertingen

Themen folgen