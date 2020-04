11:15 Uhr

Weitere Corona-Fälle im Bissinger Seniorenheim

Weitere Mitarbeiter sowie eine Bewohnerin sind erkrankt. Jetzt ist auch noch Ostern – und es gibt keinen Besuch.

Von Cordula Homann

Zuerst sah es nach einem einzigen Fall von Covid-19 im Bissinger Seniorenheim Pro Seniore aus. Wie berichtet, ist dort eine Mitarbeiterin erkrankt. Darüber war die Einrichtung am Montag informiert worden. (Mitarbeiterin in Bissinger Pflegeheim an Covid-19 erkrankt). Die Frau weilte zu dem Zeitpunkt aber bereits seit mehr als zwei Wochen zuhause in Quarantäne, teilte Pressesprecher Peter Müller mit.

So teilten Müller und das Landratsamt am Donnerstag mit, dass eine weitere Mitarbeiterin positiv getestet wurde. Auch sie stamme aus dem Landkreis Donau-Ries, stand aber nicht in Kontakt mit der anderen Mitarbeiterin.

Am Donnerstagabend kam die nächste schlechte Nachricht: Trotz aller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ist eine erste Bewohnerin positiv auf Covid-19 getestet worden. Laut Landratsamt zeigte die 87-Jährige bereits am vergangenen Sonntag erste Symptome wie Husten und Fieber und war seither isoliert. Sie habe beherrschbare Symptome und müsse vorerst nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Insgesamt sind inzwischen fünf Mitarbeiter erkrankt

Und es hört nicht auf: Am Karfreitag wurde laut Dillinger Landratsamt labordiagnostisch bestätigt, dass drei weitere Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt sind, also insgesamt inzwischen fünf. Am dem Vormittag hat das Gesundheitsamt vom gesamten Personal einschließlich Küchen- und Reinigungspersonal Abstriche vorgenommen. Davon betroffen sind rund 50 Personen. Daneben wurden alle 20 Bewohner des Wohnbereichs, in dem die erkrankte Bewohnerin untergebracht ist, auf das Corona-Virus getestet. Das Pflegepersonal setze nun in der gesamten Einrichtung Schutzausrüstung ein und sei für die nächste Zeit gut mit Schutzausrüstung versorgt.

Bewohner und Mitarbeiter werden auf Covid-19 getestet

Am Samstag werden auch die Bewohner der anderen Wohnbereiche eine Testung erhalten, um sicher abzuklären, ob sich weitere Bewohner angesteckt haben. Im Pro Seniore Altenheim in Bissingen kümmern sich insgesamt 64 Mitarbeiter um 89 Bewohner. Bislang seien die Senioren sehr gefasst mit der Situation umgegangen. „Sie haben den Krieg erlebt und wissen, was es bedeutet, eingeschränkt zu sein“, erklärte Müller. Doch das Pflegepersonal werde immer mehr zum Familienersatz – gerade jetzt, über die Ostertage. Die Mitarbeiter würden versuchen aufzufangen, dass die Lieben zu den Feiertagen nicht zu Besuch kommen. Feste Pflegebeziehung würden sich jetzt bewähren. „Noch ist die Situation im Heim eine der besseren – und wir hoffen sehr, dass es so bleibt.“

Die Mitarbeiter als Familienersatz

Im Landkreis Dillingen waren laut Landratsamt, Stand Donnerstag, 114 Menschen an Covid-19 erkrankt, davon 52 genesen und 158 in Quarantäne. Am Freitag hatte sich die Zahl der Erkrankten auf 116 erhöht, die Zahl Genesenen auf 55. Die Quarantänefälle sanken auf 149. (mit pm)

