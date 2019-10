vor 51 Min.

Wer holt sich einen Pokal?

Der Bona-Inklusionslauf war in den vergangenen Jahren stets ein großer Erfolg. Er bewies, dass in Dillingen Inklusion gelebt wird. Die Pokale für die Neuauflage am 13. Oktober stehen bereit.

Der Bona-Inklusionslauf in Dillingen rückt immer näher

In Dillingen wird es sportlich! Denn am Sonntag, 13. Oktober, findet bereits zum sechsten Mal der Bona-Inklusionslauf statt, der vom St.-Bonaventura-Gymnasium in Kooperation mit dem TV Dillingen als Veranstalter und der Stadt Dillingen auf die Beine gestellt wird.

Initiiert wurde der Lauf vor sechs Jahren im Rahmen eines P-Seminars. Die Schüler hatten es sich zum Ziel gesetzt, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam in Dillingen laufen; ganz im Sinne gelebter Inklusion – inmitten der „Stadt der Karitas“.

Die Organisatoren Viktoria Hatzenbühler vom St.-Bonaventura-Gymnasium, TV-Mitglied Juri Hatzenbühler, TV-Vorsitzende Erika Schweizer und Oberbürgermeister Frank Kunz freuen sich schon darauf, nach dem Erfolg der vergangenen Jahre auch heuer wieder zahlreiche Läufer und Zuschauer begrüßen zu können. Tatkräftig unterstützt werden die Veranstalter vom TV Dillingen, Abteilung Ju-Jutsu.

Oberbürgermeister Kunz betont: „Das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung ist in Dillingen in vielen Bereichen gelebter Alltag. Als Stadt sind wir stolz darauf, dass dies auch bei einem sportlichen Ereignis wie diesem zum Ausdruck kommt.“ Ihren Dank sprechen die Organisatoren sowohl allen ehrenamtlichen Helfern aus, die an der Strecke und hinter den Kulissen mitwirken und dieses Event erst möglich machen, als auch allen Sponsoren. Firmen aus der Region und Bona-Eltern engagieren sich etwa als Streckenposten oder bei der Verpflegung. An Start und Ziel werden alle Teilnehmer mit Wasser, Früchten und Kuchen versorgt. Zudem werden Snacks, Getränke und Kaffee verkauft.

Eingeladen sind Sportler mit und ohne Handicap. Auch Wandern – mit oder ohne Stöcke – ist möglich. Menschen mit Handicap haben die freie Wahl der Distanz (400 Meter, 1000 Meter, fünf Kilometer, zehn Kilometer). Ansonsten gilt: 400 Meter Kurzstrecke für die Kleinen (Jahrgang 2013 bis 2015), 1000 Meter für die Grundschüler (Jahrgang 2006 bis 2013), fünf Kilometer Hobbylauf für alle (ab Jahrgang 2009) sowie zehn Kilometer Stadtlauf für alle, die mindestens zwölf Jahre alt sind.

Da in diesem Jahr zur gleichen Zeit auch der Galli-Markt stattfindet, beginnt heuer jede Distanz in der Kardinal-von-Waldburg-Straße vor der Studienkirche. Je nach Länge verlaufen die Strecken bis zur Katharinenkirche und darüber hinaus über den Oberen Quellweg bis in den Dillinger Westen. Gesichert werden die Straßen von der Freiwilligen Feuerwehr. Am Streckenrand stehen für den Fall der Fälle neben den Streckenposten auch die Ehrenamtlichen des Bayerischen Roten Kreuzes bereit.

Der 400-Meter-Lauf startet um 13.30 Uhr (ohne Zeitmessung), der Start für die 1000 Meter ist um 13.45 Uhr, der Hobbylauf (fünf Kilometer) und der Hauptlauf (zehn Kilometer) beginnen um 15 Uhr/15.05 Uhr. Erwachsene Teilnehmer ohne Handicap zahlen für die Anmeldung. Für alle weiteren Läufer ist die Teilnahme kostenlos. Die Online-Anmeldung, welche auf der Internetseite des „Bona-Inklusionslaufs“ möglich ist, läuft bereits. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten kostenlos ein hochwertiges Funktionstrikot (solange der Vorrat reicht).

Jeder Läufer erhält im Ziel eine Finisher-Medaille. Die drei Ersten jeder Altersklasse bekommen zusätzlich noch Siegermedaillen in Gold, Silber und Bronze verliehen. Urkunden können über die Homepage ausgedruckt werden. Dazu können alle Läufer mit Wohnsitz in Dillingen an der „Dillinger Stadtmeisterschaft“ über zehn Kilometer teilnehmen. Die Stadt wird die Sieger (Plätze eins bis drei) mit einem Pokal küren. Ebenfalls von der Stadt ausgezeichnet werden die drei teilnehmerstärksten Gruppen (aus Firmen und Vereinen). Der Lauf startet bei jedem Wetter. (pm)

Im Internet Online-Anmeldung bis Donnerstag, 10. Oktober, unter: www.bona-inklusionslauf.de. Nachmeldungen sind vor Ort möglich.

