Wittislingen

10:30 Uhr

Diese Wittislingerin ist zur Zeit der Weimarer Republik geboren

Plus Maria Pfaudler feierte am Sonntag ihren 100. Geburtstag. Wie die Wittislingerin auf ihr bisheriges Leben zurückblickt.

Von Horst von Weitershausen

Als Maria Pfaudler am 5. September vor 100 Jahren in Gundelfingen das Licht der Welt erblickte, versuchte sich Deutschland nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg erstmals in Sachen Demokratie. Als fünftes von insgesamt sechs Kindern von Kreszenz und Karl Hopf war ihr Leben in dieser Zeit wie für viele andere nicht leicht, erzählt die Jubilarin.

