Aislingen

vor 32 Min.

Breitbandausbau in Aislingen: Glasfaser für alle?

Plus Alle Haushalte in Aislingen soll einen Glasfaseranschluss bekommen, so möchte es der Gemeinderat. Wie schnell das gehen wird und was die Leitungen bisher hergeben.

Von Annemarie Rencken

Mindestens 30 Megabit. So schnell ist das Internet bei allen Aislinger Haushalten bereits jetzt. Das zumindest hat ein Breitbandberater dem Gemeinderat in Aislingen in der Sitzung am vergangenen Dienstag mittgeteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

