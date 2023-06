In Aislingen steigt am Wochenende wieder die Vollmondparty

Der Kapellenberg ist am Freitag und Samstag Schauplatz der legendären VMP-Party. Das Orga-Team arbeitete monatelang darauf hin. Was dieses Jahr geboten ist.

Der Countdown läuft für die nächste große Party im Kreis Dillingen. Erst kürzlich stieg die V-Party in Zusamaltheim, an diesem Freitag und Samstag geht es in Aislingen weiter. Für die Veranstalter gehen die Vorbereitungen damit in den Endspurt. Wie die Planungen ablaufen und warum am Sonntagvormittag schon nichts mehr von der Feier zu sehen sein wird.

Eine Party mit 5000 erwarteten Gästen, mehreren Bühnen, DJs, Bars im beschaulichen Aislingen mit rund 1400 Einwohnern: Dass die Organisation eines solchen Events ein Kraftakt ist, liegt auf der Hand. Bernd Eisenbart leitet die Planungen. 24 Jahre gibt es die Vollmondparty bereits. "Seitdem sind wir immer mehr gewachsen", sagt Eisenbart. Für den SV Aislingen sei die Party aus zwei Gründen wichtig: einerseits, um Einnahmen für den Verein zu generieren und andererseits, um Nachwuchs anzuwerben. Denn inzwischen sei es nicht mehr so leicht, genügend neue Mitglieder zu finden, berichtet Eisenbart. Man müsse Eltern und Kindern etwas bieten, das kostet Geld. Zusätzlich bringt die Party Bekanntheit. Die Gäste kämen nicht nur aus dem Dillinger Raum, sondern auch aus dem Kreis Günzburg und Augsburg, so Eisenbart.

Um die Party zu organisieren, hilft ein 13-köpfiges Orga-Team mit. An den Abenden selbst sind rund 200 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Foto: Julian Stenzl

VMP-Party Aislingen will Disco-Feeling bieten

"Natürlich ist das Organisieren erst einmal eine Menge Arbeit, aber es schweißt uns auch zusammen und stärkt den Teamgeist", sagt Eisenbart. Er ist bei der VMP-Party schon seit etwa zwölf Jahren dabei, seit vergangenem Jahr leitet er das 13-köpfige Organisationsteam. Die Planungen beginnen dabei schon im Januar. Lieferanten, DJs müssen informiert und gebucht werden. Sichtbar werden die Bemühungen dann erst in der Woche der Feier. Dann geht es darum, die Zelte und alles Weitere aufzubauen. Ein Kraftakt, bei der Feier selbst helfen rund 200 Menschen aus dem Verein und dem Dorf mit. Am Freitagabend ist es dann so weit. Die VMP-Party soll laut Eisenbart vor allem eines bieten: Stimmung wie in der Disco.

Diese Acts sind auf der VMP-Party vertreten

Dafür gibt es verschiedene Party-Areas mit verschiedenen Musikrichtungen. Am Freitag spielt erst das DJ-Duo W&S, später legt DJ Haggis auf. Auf einer zweiten Bühne gibt's Rock und Metal zu hören. Am Samstag ist DJ Spinplex vertreten, gefolgt von DJ Olde. Die zweite Bühne gehört ganz der Musik der 2000er und DJ Achim.

Neben der Bühnen gibt es auch wieder Bar-Bereiche, und hungrig muss auch niemand nach Hause gehen. Doch woher eigentlich der Name Vollmondparty? Die kommt von einer Allgäuer Brauerei, die bislang immer das Bier geliefert habe, sagt Eisenbart. "Die haben ein Vollmondbier gebraut." Das sei jedoch inzwischen Geschichte. Das Bier kommt seither von der Härtsfelder-Brauerei.

Feiern ist das eine, Aufräumen das andere. Da sei man in Aislingen aber besonders diszipliniert, berichtet Orga-Chef Eisenbart. "Wir fangen schon Samstagnacht an mit Aufräumen, jeder hat seine Arbeitskleidung dabei." Wenn um 3 Uhr offiziell Schluss ist im Zelt auf dem Kapellenberg, dann helfe das Team mit, die Party-Reste möglichst schnell zu beseitigen. "Um 3.30 Uhr geht es meist los, dann bauen wir mit 70, 80 Frauen und Männern mit Vollgas ab. Um 11 Uhr am Sonntag sind wir dann eigentlich meist so gut wie fertig." Dann komme man noch im Sportheim zusammen, um die zwei Abende und Nächte Revue passieren zu lassen.