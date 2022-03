43-Jähriger randaliert betrunken nach Feier im Aislinger Sportheim

Der Mann aus Leipheim biss einen jungen Mann und beleidigte zudem die Polizeibeamten massiv.

Ein 43-jähriger Mann aus Leipheim ist am Sonntag gegen Mitternacht von einer Feier im Sportheim des SV Aislingen verwiesen worden. Er war laut Polizeibericht so betrunken, dass er ausfallend wurde. Als der Mann, der nur mit einem T-Shirt bekleidet war, in Richtung eines Abhangs zu einem Feld zusteuerte, um dort zu übernachten, wurde er von weiteren Gästen aufgehalten und angesprochen.

Er wollte nur mit T-Shirt in einem Feld in Aislingen übernachten

Dabei kam es zu einer Rangelei und der 43-Jährige biss einen 26-jährigen Helfer. Nachdem eine Polizeistreife hinzugerufen wurde, fing der 43-Jährige an, die Beamten massiv zu beleidigen. Ihm wurde daraufhin der Schutzgewahrsam erklärt. Bei der anschließenden Festnahme versuchte sich der Mann loszureißen und konnte nur mit Hilfe einer weiteren Polizeistreife gefesselt und in den Streifenwagen verbracht werden, teilt die Polizei mit.

Auch hier leistete er heftigen Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Sicherheitsgewahrsam zum Ausnüchtern angeordnet. Gegen den 43-Jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. (pol)

