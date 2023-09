17-Jähriger nach Unfall in Bachhagel leicht verletzt

In Bachhagel kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mofafahrer und einem Autofahrer.

In Bachhagel kam es am Donnerstag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Mofa, bei dem der 17-jährige Mofafahrer leicht am Fuß verletzt wurde. Zuvor befuhr die 53-jährige Auto-Fahrerin die Friedrich-von-Teck-Straße, um in die Badstraße und weiter in Richtung des dortigen Kreisverkehrs zu fahren.

Mofa hatte Vorfahrt in Wertingen

Den aus dem kurzen Stück der Badstraße von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigen Mofafahrer, übersah sie hierbei, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit. Vor Ort wurde der Schaden auf rund 1500 Euro beziffert. (AZ)