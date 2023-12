Autofahrerin verursacht bei Bachhagel Unfall und sucht das Weite

Die bisher Unbekannte prallt mit ihrem Wagen bei Bachhagel gegen einen Camper. Anschließend fährt sie davon.

Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat am Donnerstagabend bei Bachhagel im Einmündungsbereich der Staatsstraße 2025 zur Kreisstraße DLG 29 einen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend flüchtete die Frau vom Unfallort.

Gegen 20 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Camper die Staatstraße 2025 in östliche Richtung befahren. Im Einmündungsbereich zur Kreisstraße DLG 29 ordnete er sich auf der Linksabbiegerspur ein, um weiter in Richtung Bachhagel zu fahren. Zeitgleich kam aus der Kreisstraße DLG 29 die bislang unbekannte Dame mit ihrem Auto entgegen und bog nach rechts in Fahrtrichtung Hohenmemmingen ein. Dabei prallte sie laut Polizeibericht gegen die linke hintere Fahrzeugseite des Campers.

Der Schaden am Camper liegt bei etwa 15.000 Euro

Unmittelbar nach dem Aufprall flüchtete die Autofahrerin nach Angaben der Polizei von der Unfallstelle und hinterließ am Camper einen Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Dillinger Polizeiinspektion hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 09071 /560 entgegengenommen. (AZ)