Ehemalige Bürgermisterin: "Ich bin eine echte Bachhaglerin"

Ein Leben lang stand für Ingrid Krämmel, die 70 Jahre alt wird, ihre Heimatgemeinde an erster Stelle. Nun holt sie nach, wofür sie lange wenig Zeit hatte.

Zwölf Jahre Gemeinderätin, zwölf Jahre Bürgermeisterin und nun seit vier Jahren in Pension – die ehemalige Bürgermeisterin Ingrid Krämmel aus Bachhagel feiert am Donnerstag ihren 70. Geburtstag. Einen Tag, den sie zusammen mit allen, die kommen wollen, bei Getränken und hoffentlich gutem Wetter in ihrem Garten feiern will. Mit ihrer Familie wird sie dann gemeinsam am Sonntag essen gehen.

Hinter Krämmel liegt ein Leben für ihre Heimat. Sie wuchs in Bachhagel auf, half als junge Frau zunächst in der Gaststätte ihrer Eltern, dem Gasthaus Linde, dann betrieb sie mit ihrem Mann ein Lebensmittelgeschäft – bis zu dessen Tod. Zuerst war sie Gemeinderätin, bevor sie 2008 die Wahl zur Bürgermeisterin gewann. "Ich bin eine echte Bachhaglerin", sagt sie heute und lacht herzlich.

Ehemalige Bürgermeisterin Krämmel aus Bachhagel: "Das war mein Leben."

Über ihre Zeit als Gemeinderätin und Rathauschefin sagt sie: "Das war mein Leben." Sie habe immer Freude und Spaß an ihrer Arbeit gehabt. Einige sehr schöne Jahre seien das gewesen, doch nun gehe es ihr ebenfalls sehr gut. Sie habe Zeit, es sich schönzumachen.

Und diese verbringt sie besonders gerne mit ihren zwei Töchtern, zwei Schwiegersöhnen und ihren zwei Enkelinnen. Für die Jüngsten kocht sie öfter und betreut sie. "Die Familie ist wichtig, auch wenn ich sie vernachlässigt habe und wenig Zeit für sie hatte", blickt Krämmel auf ihre politische Karriere zurück.

Das erste Jahr in Pension fiel der Ex-Bürgermeisterin aus Bachhagel schwer

Das erste Jahr nachdem ihr Nachfolger Ingo Hellstern den Posten im Rathaus übernommen hat, ist ihr schwergefallen, wie sie zugibt. Dazu sei die Corona-Pandemie gekommen. "Man ist weg und es geht einen nichts mehr an", sagt sie. Aber die Neuen machten das schon richtig und anders. Ihre Einstellung: Nach dem Abtritt sollte man keinen Einfluss mehr nehmen. Bei Fragen vom Quereinsteiger Hellstern habe sie aber immer geholfen.

Die Zeit in ihrem Ruhestand weiß Krämmel gut zu nutzen. So besuchte sie ihren Cousin in Südafrika, was davor kaum möglich gewesen war. Zweimal in der Woche gehe sie laufen, gärtnere leidenschaftlich und sei oft mit ihren Nachbarn und Freunden auf dem E-Bike in der Natur unterwegs. Erst am Sonntag radelten sie zu den "Drei Steinen" im Kesseltal, berichtet die ehemalige Bürgermeisterin.

Bachhaglerin Ingrid Krämmel ist weiterhin im Kreisrat aktiv

Zu ruhig mag es die 70-Jährige aber nicht: In der Kommunalpolitik ist Krämmel weiterhin aktiv als Mitglied im Kreistag. Als Bürgermeisterin sei sie dort immer unter viel Zeitdruck angekommen, nun genießt sie, dass sie bereits zeitig ohne Stress an den Sitzungen teilnehmen kann.