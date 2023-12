Bachhagel

vor 17 Min.

Mögliche Asylunterkunft in Burghagel: "Akzeptanz ist verschwindend gering"

Beim ehemaligen Gasthof "Löwe" könnten Geflüchtete unterkommen. Die Anzahl der Menschen sogt in Burghagel für Sorgen.

Plus In Burghagel sollen bis zu 47 Geflüchtete im ehemaligen Gasthaus unterkommen – das wären zehn Prozent der Einwohner. Das sorgt für Zweifel bei Bürgermeister und Bürgern.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

In Burghagel könnten im ehemaligen Gasthaus "Löwe" geflüchtete Menschen unterkommen. Die Regierung von Schwaben plant zusammen mit dem Vermieter der Immobilie, dort sogenannte Kontingentflüchtlinge unterzubringen. Das sind Menschen, die von einem Staat aus völkerrechtlichen oder humanitären Gründen aus Krisengebieten aufgenommen werden, ohne dass sie einen Asylantrag stellen müssen. Die Anzahl ist begrenzt. Im Bachhagler Gemeindeteil könnten 45 bis 47 Personen Zuflucht finden - das wären zehn Prozent der Anwohnenden vor Ort.

Flüchtlingsunterkunft in Burghagel: "Wir sind nur Zuschauer in dem ganzen Prozess"

Die Gemeinde selbst kann daran nicht viel ändern, nur in der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 12. Dezember, dazu ihr gemeindliches Einvernehmen erteilen oder eben nicht. "Wir sind nur Zuschauer in dem ganzen Prozess", sagt Bürgermeister Ingo Hellstern. Die Gemeinde treffe letztlich nicht die Entscheidung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen