Unbekannte beschädigen Auto in Bachhagel

Zerkratzter Kotflügel, Delle am Radlauf: Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Ein Auto, das in der Burghagler Straße in Bachhagel geparkt war, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer bisher unbekannten Person beschädigt. Der oder die Täter gingen dem Fahrzeug laut Polizei an der Frontscheibe zu Leibe, verpassten dem linken Kotflügel tiefe Kratzer und hinterließen eine Beule am Radlauf. Der Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Die Polizei in Dillingen hat daraufhin Untersuchungen eingeleitet, um den Verantwortlichen für diese Sachbeschädigung zu finden. Sie bittet Personen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09071/560 zu melden. (AZ)