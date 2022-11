Unfall einen Tag später gemeldet: Dillinger Polizei erstattet Anzeige

Ein 51-Jähriger hat ein Verkehrsschild bei Hohenmemmingen beschädigt - und ist im ersten Moment davongefahren.

Bereits am Samstag fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Pkw ein Verkehrsschild um, welches sich im Kreisverkehr auf der Staatsstraße zwischen Hohenmemmingen (Giengen an der Brenz) und Bachhagel befand. Hierdurch wurde der Reifen und die Achse des Fahrzeuges beschädigt.

Auch das Auto ist beschädigt

Da der Unfall, und somit der Schaden, an dem Verkehrszeichen in Höhe von rund 500 Euro erst am Folgetag gegenüber der Polizei gemeldet wurde, erwartet den Fahrer jetzt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)