Biergartenstimmung in Bächingen

Die Kapelle "Eintracht Bächingen sorgt ebenfalls für gute Laune, genau wie die Stadtkapelle Gundelfingen. Auch ein Zirkus darf nicht fehlen.

Das Dorf- und Kindergartenfest ist seit über 50 Jahren beliebte Tradition und Treffpunkt für die Bächinger Dorfgemeinschaft und ihre Gäste. Auch am vergangenen Juliwochenende haben die Bächinger Vereine mit zahlreichen Helferinnen und Helfern wieder ein zünftiges Fest rund um die Gemeindehalle auf die Beine gestellt.

Was vor gut 50 Jahren als Dorffest auf der grünen Wiese begann, hat sich mit dem Neubau von Gemeindehalle und Kindergarten zu einem Fest für Jung und Alt entwickelt. Schon zum Bieranstich am Samstagabend ließen sich die Besucherinnen und Besucher deftige, traditionelle Speisen vom Grill, Salate und kühle Getränke schmecken. Für die richtige Biergartenstimmung sorgte die Kapelle des Musikvereins „Eintracht“ Bächingen und lud die Gäste auch am Sonntag nach dem Gottesdienst zu Frühschoppen und Mittagstisch ein. Am Nachmittag verwandelten die Kleinen vom Kindergarten Storchennest die Bühne der Gemeindehalle zum Zirkus „Klipp-Klapp“. Auf der Festbühne zeigte der Nachwuchs aus Bächingen und Lauingen mit Blasmusik und Showtanz sein Können.

Eine "Spielstraße" für die Kleinen ist auch dabei

Nach dem aufregenden „Zirkusauftritt“ hatte der Elternbeirat für die Kleinen vom Kindergarten Storchennest eine Spielstraße aufgebaut. Viel Spaß gab’s für die Kinder mit ihrer ganzen Familie, als sie eifrig im Sandkasten nach versteckten Schätzen suchten oder kleine Gummienten aus einem Minipool käscherten. Und auch beim geschickten Dosenwerfen waren kleine Preise zu gewinnen. Natürlich durfte auch das Kinderschminken nicht fehlen, die bunten Glitzersteinchen waren dabei das Tüpfelchen auf dem i. Danach hatten sich alle eine Stärkung bei Kaffee, Limo und Kuchen verdient. Für musikalische Unterhaltung bis zum stimmungsvollen Festausklang sorgte die Stadtkapelle Gundelfingen.