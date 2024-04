"Forever Young Rocknacht" am Samstag in Bächingen

Mixtape lässt es am Samstag in der Gemeindehalle in Bächingen krachen. Die coolsten Rocksongs der 70er und 80er-Jahre werden zu hören sein.

Die "Forever Young Rocknacht" steigt am Samstag, 13. April, in der Gemeindehalle in Bächingen. Die Kultur-Initiative Bächingen präsentiert dabei die Classic-Rockcoverband Mixtape.

Die Band versteht es laut Pressemitteilung mühelos, jedes Konzert in ihre eigene „Forever Young Rocknacht“ zu verwandeln und nimmt das Publikum mit auf eine einmalige musikalische Reise durch die Rockgeschichte. Das Rezept – die coolsten Rocksongs der 70er und 80er-Jahre. Die sieben Musiker zelebrieren mit viel Leidenschaft, Spielfreude, Energie und Virtuosität die Songs von AC/DC, Billy Idol, Bon Jovi, Deep Purple, Toto, Journey, Whitesnake, Midnight Oil, Kiss, Mothers Finest, Melissa Etheridge, Sisters of Mercy und vielen mehr.

Umjubelte Auftritte im Allgäu und beim Burgauer Kultursommer

Nach den umjubelten Auftritten im vergangenen Jahr im Allgäu, im Brenztal und beim Burgauer Kultursommer, nun das langersehnte Konzert und die Premiere in Bächingen. Songs wie „Gerdundula“ von Status Quo oder „Am Fenster“ von City – es ist die Auswahl an Kultsongs, die die Auftritte von Mixtape zu einem unvergesslichen Erlebnis für Musikfans aller Altersklassen (aber erst ab 18 Jahre!) machen. Die Band wird die schweißtreibende Rocknacht-Atmosphäre vergangener Tage zurück in die Halle nach Bächingen bringen. "Feiern zum Soundtrack unserer Jugend, aber wie im heute und jetzt", dies ist laut Günter Meck, Vorsitzender der einladenden Kultur-Initiative, das Motto. In der Halle wird eigens eine Bar aufgebaut, dekoriert und illuminiert, Stehtische laden zum Plausch, im Foyer wird ein Garderobenservice angeboten.

Los geht es in Bächingen um 20.30 Uhr

Weitere Informationen auf www.kib-rock.de. Tickets gibt es ab 19.30 Uhr an der Abendkasse. Beginn ist um 20.30 Uhr. (AZ)

