Großaufgebot an Rettungskräften sucht vermissten Bächinger

Der Bächinger Georg Keller wird seit Donnerstag vermisst. Die Suche nach dem 73-Jährigen dauert an.

Seit Freitag läuft eine groß angelegte Suche nach dem Bächinger Georg Keller. Der 73-Jährige wird nach Angaben der Polizei seit Donnerstagabend, 22.30 Uhr, vermisst.

Wie die Polizeiinspektion Dillingen informiert, war Georg Keller mit einem silberfarbenen Damenrad unterwegs, das inzwischen an einem Radweg entlang der Brenz in Sontheim aufgefunden wurde. Der Bächinger hatte am Donnerstagabend mit dem Fahrrad eine Faschingsveranstaltung in Hermaringen besucht. Später Georg Keller nach Angaben der Polizei mit dem Zug nach Sontheim zurück und stieg dort um 22.18 Uhr mit seinem Fahrrad aus. Anschließend dürfte der Mann den Radweg entlang der Brenz zurück nach Bächingen genommen haben.

So beschreibt die Polizei den vermissten Bächinger

Der Bächinger Georg Keller war mit einem silberfarbenen Damenfahrrad unterwegs. Foto: Polizei

Georg Keller ist laut Polizeibericht 1,61 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat kurze, glatte, graumelierte Haare und einen grau-schwarzen Vollbart. Der Senior trug eine ausgewaschene schwarze Jeans, einen dunkelblauen Strickpullover mit Reißverschluss bis zur Brust, einen kakifarbenen Anorak, halbhohe graue Stiefel und einen dunkelgrünen Filzhut.

Auch eine Rettungshundestaffel und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz

Wie die Dillinger Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde bereits am Freitag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem vermissten Bächinger gesucht. Bei der groß angelegten Suche waren unter anderem Polizeibeamte der Inspektionen aus Dillingen und Giengen, eine Rettungshundestaffel, die Wasserrettung und mehrere Feuerwehren im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber flog das betreffende Gebiet ab. Die Suche nach dem vermissten 73-Jährigen dauert an diesem Samstag an. (mit AZ)

