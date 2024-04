Unbekannte brechen in eine Bäckerei in Bächingen ein

Einbrecher stehlen in Bächinger Bäckerei Bargeld. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Sontheimer Straße in Bächingen verübt. Die Einbrecher stahlen dabei einen Geldbetrag in noch nicht bekannter Höhe. Den Tatzeitraum gibt die Polizei zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 4.50 Uhr, an.

Auch die Höhe des Sachschadens in Bächingen ist noch nicht bekannt

Die Höhe des Sachschadens ist nach Angaben der Dillinger Polizeiinspektion ebenfalls noch nicht bekannt. Die Beamten ermitteln wegen Einbruchsdiebstahls und bitten Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)