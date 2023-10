"Immenser Wert": Ahnenforscherin veröffentlicht Ortsfamilienbücher für Bissingen

Jahrelang hat Maria Hurler aus Göllingen an ihren Büchern gearbeitet. Nun hat sie ihre Werke vorgestellt. Woher kommt ihre Faszination für die Vergangenheit?

Ahnenforschung, Ortsgeschichte und die Hintergründe der eigenen Herkunft: Diesen Bogen spannten am vergangenen Samstagabend im Gasthof Krone in Bissingen Gemeindearchivar Helmut Herreiner zusammen mit der Göllinger Ahnenforscherin Maria Hurler, die dort ihre Ortsfamilienbücher für verschiedene Orte in der Gemeinde Bissingen vorstellte. Diese hatte sie in jahrelanger Arbeit selbst zusammengestellt und nun veröffentlicht. Selbst wer nur einmal das mit 180 Seiten kleinste Ortsfamilienbuch für den Ort Oberliezheim in die Hand nimmt, kann sich ausmalen, wie viel Arbeit allein in diesem Band stecken muss. Seite um Seite stehen hier die Lebensgeschichten vergangener Generationen. Alphabetisch nach Nachnamen geordnet, samt Berufen, Eheschließungen und Nachkommen. Für all jene, die Interesse an der eigenen Familiengeschichte im Ort haben, soll so die Suche erleichtert werden. Gut strukturierte Ortsfamilienbücher, wie diese, sind jedoch selten.

Oma, wie war das eigentlich früher? Fragt man die Großeltern oder auch die Eltern, erfährt man oft viele spannende Geschichten. Doch oft kann man nicht mehr fragen. Was passiert mit dem Wissen, das auf diese Weise verloren erscheint? Passionierte Ahnenforscher wie Maria Hurler greifen deshalb auf ganz unterschiedliche Quellen zurück.

Wie Helmut Herreiner in seinem umrahmenden Vortrag anschaulich hervorhob, entstanden gemeindliche Aufzeichnungen erst meist ab 1871. Für alle früheren Daten müsse man seine Suche schon auf Pfarrarchive, fürstliche Akten oder aber auch Grabsteine und Sterbebildchen ausdehnen. Als zentrale Anlaufstelle für die verschiedenen Stationen im Leben ihrer Gemeindemitglieder hielten vor allem die Pfarrer im Ort vieles handschriftlich fest. Doch Ortschaften änderten einstweilen die Pfarreienzugehörigkeit, oder die Aufzeichnungen gingen verloren, was die weitere Nachverfolgung erschwert. In einigen Fällen hatte der betreffende Pfarrer aber einfach nur eine sehr unleserliche Handschrift. Hürden, denen die Forscherin Hurler mit stoischer Gelassenheit begegnet: "Ich habe damals in der Schule noch eine Schulstunde pro Woche die alte deutsche Handschrift gelernt – alles, was danach kam, brauchte dann halt jahrelange Übung."

So kam Maria Hurler zur Ahnenforschung

Und Übung hat sie in den über zwanzig Jahren ihrer Arbeit in höchstem Maße sammeln können. Angefangen hatte sie damals mit ihrer Recherche bei der eigenen Familiengeschichte. Gerade einzelne Schicksale innerhalb des eigenen Stammbaumes hätten sie dann aber motiviert, ihre Forschung weiter auszudehnen, so Hurler. Da gab es die Vorfahrin mit über 18 Kindern – von denen jedoch nur 2 das Erwachsenenalter überhaupt erreichten. Oder der männliche Ahn, der zweimal auf unterschiedlichen Höfen verheiratet war. Bei der Sichtung der vorhandenen Daten hätten jedoch einige Dinge nicht wirklich übereingestimmt. "Man fragt sich dann schon: Was ist mit den Leuten damals passiert, was für eine Geschichte verbirgt sich hinter diesen Menschen, und man sucht dann weiter, ob man nicht mehr findet". Für Hurler ist dies bis heute der Grund für Ihre Faszination an der Ahnenforschung.

Auch Manfred Wegele aus Tapfheim, selbst Vorsitzender des bayerischen Landesvereins für Familienkunde, bestätigte den immensen Wert der Ortsbücher für die Ahnenforschung. Mit diesen könne man auf einfache Weise die eigene Familiengeschichte nachvollziehen und damit die Frage nach der eigenen Herkunft weiter verfolgen. Zum Ende des Abends sprach auch der Erste Bürgermeister Stephan Herreiner den beiden Referenten seinen tiefsten Dank aus. Geschichte erlebbar zu machen sei eine lobenswerte Aufgabe, die auch helfe, den Blick auf die Heimat neu auszurichten und diese umso mehr zu schätzen.

Lesen Sie dazu auch