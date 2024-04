Bissinger Vereine wollen zeigen, was sie draufhaben

Am Samstag planen Sportclubs, Musikvereine, Feuerwehren und Co. eine große Vereinsbörse in der Marktgemeinde. Sie wollen Kinder und Jugendliche damit zum Mitmachen animieren.

Das Kesseltal ist nicht nur reich an Ortsteilen, sondern auch an Vereinen. Rund 100 Zusammenschlüsse gibt es - ob Sport, Musik, Feuerwehr, Fischerei oder Veteranenvereine. Damit steht die Region in Sachen Vereinskultur mehr als solide da, doch haben sich die Vereine entschlossen, enger zusammenzuarbeiten. Bei dem 2020, unter anderen vom Bürgermeister, ins Leben gerufenen Vereinsstammtisch kam die Idee auf, das vielfältige Freizeitangebot im Kesseltal einmal einem möglichst großen Publikum zu präsentieren. So entstand die Idee für eine Vereinsbörse. Die erste Auflage findet am kommenden Samstag, 13. April, statt. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen gibt es viel Programm.

Vom Motorclub bis zum Kirchenchor - die Bissinger Vereinswelt macht sich bereit für das Event am Samstag. 23 Vereine beteiligen sich an der Börse. Es soll, so der Bissinger Vereinsreferent Ulrich Reiner, eine "Leistungsschau" sein. Es werde die Möglichkeit bestehen, sich vom Angebot der Vereinslandschaft überzeugen zu lassen und auch die Funktionäre hinter den Vereinen kennenzulernen, sagt Reiner. Der Rektor der Bissinger Grund- und Mittelschule, Werner Zucker, sei von der Idee direkt begeistert gewesen und habe das Schulgelände für die Börse am Samstag zur Verfügung gestellt. Denn, man merke auch in der Schule, welche Kinder und Jugendliche im Verein Anschluss hätten und welche nicht.

Vereine aus Bissingen und den Ortsteilen planen verschiedene Angebote in der Schule

Mit dabei ist auch der TSV Bissingen. Andrea Schlund ist Zweite Vorsitzende des Vereins, der mit seinen Abteilungen Fußball, Radfahren, Tennis, Ski und Wellness-Gymnastik auf der Börse vertreten sein wird. "Die erste Idee war, einen Infostand aufzubauen, aber es hat dann recht schnell eine Eigendynamik entwickelt", sagt Schlund. "Jeder wollte ein noch tolleres Angebot machen." Eine Hüpfburg werde bei gutem Wetter aufgestellt, das BRK sei mit einem Rettungswagen vor Ort, den man besichtigen könne. Auch die zahlreichen Ortsfeuerwehren sind dabei. Die Fußball-Abteilung habe ein Laser-Messgerät dabei, mit dem man seine Schussgeschwindigkeit ermitteln könne. In der Tennis-Abteilung ist unter anderem ein Parcours geplant, mit dem man mit Tennisschläger balancieren kann. Der Autocross-Verein MC Kesseltal sei präsent und wolle zeigen, wie ein Rennauto aussieht. "Der Fischereiverein will über zwei Etagen in der Schule eine Angel-Aktion machen", zählt Schlund auf. Das gesamte Gelände werde genutzt.

"Ich find's gigantisch, dass das so zu Stande kommt", sagt die Zweite Vorsitzende. Sorgen, dass die Mitgliederzahl schwinde, habe man beim TSV Bissingen mit seinen über 1000 Mitgliedern zwar nicht, sagt Schlund. Dennoch müsse man am Ball bleiben, um Kinder und Jugendliche zu begeistern. Corona habe bei vielen dazu geführt, sich eher auf sich selbst zu konzentrieren, als sich in der Gemeinschaft einzubringen. "Wir hoffen schon, dass wir am Samstag Bissingen auf die Füße stellen können", sagt Schlund.

"Man kann nicht mehr erwarten, dass die Jugendlichen in die Vereine strömen"

Das hofft auch Vereinsreferent und Gemeinderat Ulrich Reiner. Er selbst ist in sieben Vereinen aktiv. "Ich bin der Meinung, dass die dörfliche Struktur auch von Vereinen am Leben gehalten wird." Dafür gelte es, sich im Rahmen der Möglichkeiten auch einzusetzen. Mit der Zeit habe sich aber auch im Dorf etwas verändert. "Man kann nicht mehr warten, bis die Jugendlichen in den Verein strömen", sagt Reiner. Viel mehr brauche es einen gewissen Event-Charakter, um sich in Erinnerung zu halten. "Ich bin sehr stolz, was wir im kleinen Kesseltal auf die Beine stellen, da kann sich so manch einer eine Scheibe abschneiden", findet der passionierte Schiedsrichter.

Lesen Sie dazu auch

Info: Die Vereinsbörse findet am Samstag, 13. April, von 10 bis 14 Uhr auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule Bissingen statt. Es gibt auch Essen und Getränke.