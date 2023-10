Bissingen

vor 3 Min.

Die Chorgemeinschaft Bissingen feiert 90. Jubiläum

Plus Die Bissinger Chorgemeinschaft hat den Geburtstag im Rahmen der Landkreis-Kulturtage vor 200 Zuhörerinnen und Zuhörern begangen. Mit Gospelchor, Harfenklängen und viel Kreativität.

Von Alexander Schäferling Artikel anhören Shape

Eine abwechslungsreiche musikalische Mischung boten am Wochenende die Chorgemeinschaft Bissingen zusammen mit dem Gospelchor „Peace Unlimited“ aus Gundelfingen und dem Hackbrettensemble der Musikschule Wertingen. Zum gemeinsamen Konzert im Rahmen der Kulturtage des Landkreises Dillingen traten die Gruppierungen auf großer Bühne nebeneinander auf – und boten am Ende ein klangvolles Miteinander, das die Zuhörerschaft sichtlich begeisterte.

Vom Rand des Landkreises rückte die Bissinger Sporthalle am Sonntagabend für ein paar Stunden ganz in seine (kulturelle) Mitte – das bemerkten stolz Bissingens Erster Bürgermeister Stephan Herreiner und auch Landrat Markus Müller in ihren jeweiligen Grußworten zum Auftakt der Veranstaltung. Vor einer herbstlich geschmückten Bühne und einer sehr zahlreich erschienenen Zuhörerschaft wurde unter der Moderation von Gemeindearchivar und Zweitem Bürgermeister Helmut Herreiner eine musikalische Reise dargeboten, die wohl in solch einer Form nur selten zur Aufführung kommt. Ganz besonders konnte sich der Vorstand der Bissinger Chorgemeinschaft, Günther Geissler, freuen: Sein Verein feiert heuer das 90. Jubiläum. Und solch einen Geburtstag, so seine Aufforderung an die Anwesenden, wolle man ungern allein feiern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen