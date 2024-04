Nachbarschaftsstreit in Bissingen eskaliert

Eine 63-jährige Frau verletzt ihre Nachbarin in Bissingen mit einem Gartengerät.

Ein Nachbarschaftsstreit in einem Bissinger Gemeindeteil am Montagvormittag eskalierte und endete laut Polizei mit tätlichen Angriffen. Gegen 9.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, woraufhin eine 63-Jährige zu einem Gartengerät griff und ihre 64-jährige Nachbarin damit am Fuß verletzte.

Zwei Nachbarinnen streiten in einem Garten in Bissingen

Zudem versetzte sie ihr laut Polizeiangaben mit dem Stiel des Gartengeräts einen Schlag gegen den Unterarm. Die Geschädigte erlitt dabei eine Schürfwunde am Fuß und eine Prellung am Unterarm. Eine Streife der Dillinger Polizei wurde zur Schlichtung an die Einsatzörtlichkeit beordert.

Wie die Polizei weiter mitteilt, nahmen die Beamten eine Anzeige auf und führten eine Gefährderansprache durch. Die Angreiferin muss sich nun unter anderem wegen einer gefährlichen Körperverletzung verantworten. (AZ)