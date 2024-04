Streit in Dillingen eskaliert

Im Hof eines Mehrfamilienhauses streiten sich zwei Bewohner. Dann kommt es zu Handgreiflichkeiten.

In Dillingen, genauer gesagt im Hof eines Mehrfamilienhauses im Paradiesweg, eskalierte laut Polizei am Montag ein Streit zwischen einem 33-jährigen Mann und einer 37-jährigen Frau. Was als verbaler Schlagabtausch begann, nahm demnach schnell eine handfeste Wendung: Der Mann schlug der Frau ins Gesicht, woraufhin sie versuchte, zurückzuschlagen. Zeugen griffen ein und konnten die beiden Streithähne voneinander trennen, bevor die Situation noch weiter aus dem Ruder lief.

Die herbeigerufene Polizei aus Dillingen trennte schließlich beide Parteien endgültig voneinander. Die Frau trug von dem Vorfall eine gerötete Wange davon, kam aber ohne ärztliche Behandlung aus. Um den Vorfall genau zu untersuchen und alle Umstände zu klären, hat die Polizei weitere Ermittlungen eingeleitet. Gegen beide Streitenden wird nun wegen Körperverletzung und versuchter Körperverletzung ermittelt. (AZ)