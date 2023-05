So steht es um die Ortsdurchfahrt Oberliezheim

Die Ortsdurchfahrt wird seit geraumer Zeit saniert. Nicht überall werden Gehsteige entstehen. Und: Bissingen zahlt nun einen Festbetrag fürs Tierheim.

Die Vorstellung der Straßenbauplanungen im Ortsteil Oberliezheim durch Markus Kimmerle vom Ingenieurbüro Dippold & Gerold standen laut Mitteilung von Bissingens Bürgermeister Stephan Herreiner im Mittelpunkt der Ratssitzung vom Dienstag dieser Woche. So habe Kimmerle das Ratsgremium darüber informiert, dass die Planung der Seitenstraßen in Oberliezheim ohne Gehwege erfolgen müsse, jedoch mit beidseitigen Betonborden und einseitiger Wasserführung. Die Kosten dafür bezifferte Kimmerle mit rund 1,1 Millionen Euro. Zuschüsse gebe es keine dafür ergänzte Rathauschef Herreiner auf DZ-Nachfrage. Mit den Arbeiten könne im Sommer dieses Jahres begonnen werden, so Herreiner weiter, einer Fertigstellung sehe er für den Sommer 2024 entgegen.

Ein weiteres Thema in der Ratssitzung war ebenfalls im Ortsteil Oberliezheim ansässig. Hier ging es um den Anschluss des ehemaligen Pfarrhauses und jetzigen Gästehauses an das Nahwärmenetz Oberliezheim mit Austausch der Nachtspeicheröfen in dem Gebäude. Die Ratsmitglieder stimmten dem Anschluss ans Nahwärmenetz ohne Gegenstimme zu.

Bissingen wird künftig einen Fixbetrag ans Tierheim zahlen

Nach der Behandlung diverser Bauanträge und Bauvoranfragen befasste sich das Ratsgremium mit der Beteiligung an der Finanzierung der Fundtierunterbringung im Tierheim von Höchstädt. Bisher wurde nach den Worten von Stephan Herreiner nach tatsächlichem Aufwand mit der Gemeinde abgerechnet. Nun habe das Gremium beschlossen, pro Einwohner der Gemeinde Bissingen 80 Cent per anno, also rund 3000 Euro an das Tierheim zu überweisen.

Zum Tagesordnungspunkt Festlegung des zukünftigen Standortes für den Himmelfahrtsmarkt, der bisher immer in der Marktstraße veranstaltet wurde, haben die Ratsmitglieder laut Information des Bürgermeisters nach kurzer Erörterung beschlossen, diesen auf den Krone-Parkplatz mit Mühlenweg und Kesselwiese zu verlegen. Im weiteren Verlauf der Ratssitzung bestätigten die Ratsmitglieder den neu gewählten Ersten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Diemantstein-Warnhofen, Martin Weißenburger und seine Stellvertreterin Rebecca Post.

