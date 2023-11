Unbekannte klauen Werkzeug aus offener Garage in Bissingen

Werkzeuge im Wert von 1800 Euro sind in Bissingen aus einer Garage gestohlen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einen Diebstahl von mehreren Werkzeugen im Gesamtwert von etwa 1800 Euro in Bissingen meldet die Polizei. Die Werkzeuge, darunter hauptsächlich Handarbeitsmaschinen der Marke Bosch, befanden sich zum Tatzeitpunkt in einer unversperrten Garage in der Straße Am Eichelacker in Bissingen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 2. November, und Freitag, 3. November. Zeugenhinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Dillingen unter der Rufnummer 09071/560 entgegen. (AZ)