Unfall in Bissingen: 24-jähriger Betrunkener verursacht 23.000 Euro Schaden

Ein junger Mann hat in der Nacht auf Freitag in Bissingen erheblichen Schaden verursacht. Er war mit 1,2 Promille unterwegs.

In der Nacht zum Freitag kam es in der Hohenburgstraße in Bissingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Autofahrer zwei geparkte Fahrzeuge rammte. Der junge Mann setzte seine Fahrt zunächst fort, blieb aber aufgrund der Schäden an seinem Wagen zwischen Brachstadt und Oppertshofen liegen. Dort alarmierte er schließlich die Polizei.

Bei der Ankunft der Beamten wurde schnell klar, dass Alkohol im Spiel war: Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,2 Promille. So steht es im Pressebericht der Polizei. Daraufhin wurde dem 24-Jährigen der Führerschein abgenommen und eine Blutprobe im Krankenhaus Donauwörth entnommen. Glücklicherweise blieb der junge Mann unverletzt, doch die beiden geparkten Autos trugen erhebliche Schäden davon. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 23.000 Euro geschätzt.

Nun sieht sich der Unfallverursacher mit ernsten Vorwürfen konfrontiert: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkoholeinfluss, Fahrerflucht sowie Trunkenheit am Steuer. (AZ)