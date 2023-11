Bissingen/Warnhofen

vor 31 Min.

Traktorunfall bei Bissingen: Lkw-Fahrer steht am Montag vor Gericht

Plus Im Juni kam es auf der Straße zwischen Bissingen und Warnhofen zu einem schweren Unfall, bei dem eine 22-Jährige starb. Nun beginnt der Prozess gegen den Lkw-Fahrer.

Von Christina Brummer

Im Juni ist eine Traktorkolonne in Richtung Bissingen unterwegs. Eine 22-Jährige fährt einen Schlepper, der ein Güllefass zieht. Knapp einen Kilometer von der Ortseinfahrt in Bissingen entfernt, kommt ihnen ein Lastwagen entgegen, der auf der Kreisstraße in Richtung Warnhofen fährt. Gegen 9.30 Uhr passiert auf einer Anhöhe ein folgenschwerer Unfall, der nun Gegenstand eines Gerichtsverfahrens am Amtsgericht Augsburg ist. Der Fahrer des Lkw muss sich dort wegen fahrlässiger Tötung verantworten.

Ein Bild der Zerstörung bot sich den zahlreichen Rettungskräften nach dem Zusammenstoß, der sich zwischen Bissingen und Warnhofen ereignet hatte. Der 57-jährige Fahrer, so heißt es später im Polizeibericht, sei mit seinem Sattelschlepper von seiner Spur auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die 22-Jährige, die einen Traktor in der Mitte der Kolonne fuhr, versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch gegen die Leitplanke. Der Lkw wiederum prallte seitlich gegen den Traktor. Der kippte um und stürzte die Böschung hinunter. Die junge Frau wurde dabei tödlich verletzt.

