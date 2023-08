Wer hat in Bissingen eine Fensterscheibe eingeworfen?

Ein bisher Unbekannter hat mit einem Stein eine Fensterscheibe in Bissingen zerstört. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Unbekannter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses am Mühlenweg in Bissingen(auf Höhe der 10er-Hausnummern) eingeworfen. Ein dazu verwendeter Stein konnte sichergestellt werden.

Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro

Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 500 Euro an. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet unter Telefon 00971/560 um Zeugenhinweise. (AZ)