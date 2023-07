Diese Blindheimer Frauengemeinschaft hält seit 40 Jahren zusammen

Der Frauenbund feiert Jubiläum. Ein Pfarrer hofft, dass Frauen bald leitende Ämter in der katholischen Kirche wahrnehmen können.

Wie die zahlreichen Blumen im Festsaal des Gasthofs zum Kreuz strahlten auch die Gesichter der Mitglieder und Ehrengäste, die der Einladung des Katholischen Frauenbundes Blindheim zur Feier des 40-jährigen Gründungsjubiläums gefolgt waren. Die vielfarbigen Blüten sollten auch das Motto der seit über vier Jahrzehnten aktiven Frauengemeinschaft widerspiegeln: „Frauenleben, bunt wie ein Regenbogen, in ihrer Einzigartigkeit vereint, geborgen im Glauben und der Zukunft verpflichtet“.

Der Blumenschmuck in Blindheims Kirche leuchtet bunt

Und so war es nur konsequent, dass der Blumenschmuck in der Blindheimer Kirche, in der zuvor ein Dankgottesdienst zusammen mit Blindheims Pfarrer Pater Anoop, Prälat Jose Murikan und dem früheren Seelsorger Blindheims, Hans Fischer, gefeiert worden war, ebenfalls in bunten Farben leuchtete. Bei dieser Messe, musikalisch umrahmt vom Landfrauenchor des BBV-Bezirks Dillingen, dankten die Zelebranten dem Frauenbund für seinen vielfältigen Einsatz in Kirche und Gemeinde. Pfarrer Fischer erinnerte sich dabei auch an die Worte von Höchstädts ehemaligem Geistlichen Albert Zech, der ihm als jungem Seelsorger den Rat mit auf den Weg gegeben hatte, immer eine Pfarrei mit Frauenbund zu wählen, da ihm dies seine Tätigkeit als Pfarrer sehr erleichtern würde. Er drückte in seiner Predigt auch die Hoffnung aus, dass die Frauen, die sich zu einem leitenden Amt in der Kirche berufen fühlen, diese Aufgabe in Zukunft tatsächlich wahrnehmen können.

Bei den anschließenden Feierlichkeiten begrüßten die Mitglieder des Vorstandsteams, Barbara Aumiller, Claudia Frank, Angelika Geis, Susanne Hofer, Elke Seiler und Bernhardine Wallner-Leinweber, neben den zahlreich erschienenen Frauen, darunter Ehrenvorsitzende Marianne Seiler und Vertreterinnen der anderen Frauenbundzweigvereine, auch Bürgermeister Jürgen Frank, der in seiner Ansprache anerkennende Worte für die wichtigen sozialen Aufgaben des Frauenbundes fand. Willkommen geheißen wurden auch Mitglieder des Pfarrgemeinderats und der Kirchenverwaltung.

Die Diözesanvorsitzende des Frauenbundes, Ulrike Stowasser sowie Bezirksleiterin Silvia Lutz überbrachten Grüße und ein Geschenk des Diözesanverbandes. Ein Herzensanliegen war es dem Vorstandsteam auch, an diesem Abend 23 Frauen zu ehren, die im Jahr 1983 den Frauenbund Blindheim zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Hildegard Harnauer, Josefa Dabrowski, Anita Mayer und Hannelore Mayer-Jurak gegründet und anschließend erfolgreich aufgebaut hatten.

Meichelböcks Zenta tritt in Blindheim auf

Durch die humorvollen Einlagen des Überraschungsgastes, der bekannten Allgäuer Kabarettistin Waltraud Mair alias „Meichelböcks Zenta“, und den Gesangseinlagen des „Frauenbundchors“, begleitet von Nicole Starz, verging der Abend wie im Flug. So stimmten zum Schluss alle gerne in die Melodie eines beliebten deutschen Schlagers ein, der für diesen Anlass umgedichtet worden war: „Wir sagen Dankeschön, der Frauenbund wird 40, und dass wir heute Abend hier sind, das verdanken wir nur Euch!“ (AZ)

Lesen Sie dazu auch