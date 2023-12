Buttenwiesen

vor 31 Min.

Weihnachtswunsch Wohnung: So geht es Ukrainerin Tetiana und ihrer Tochter

Tetiana und ihre achtjährige Tochter Sofiia in der Notunterkunft zwischen Buttenwiesen und Lauterbach. Sie sind aus einem Ort nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew geflüchtet.

Plus In der Flüchtlingshalle in Buttenwiesen warten vor allem ukrainische Mütter mit ihren Kindern auf eine eigene Wohnung. Wie eine Familie die Situation erlebt.

Von Philipp Nazareth

Der wohl einzige Weihnachtsbaum im Flüchtlingszelt bei Buttenwiesen steht Mitte Dezember im Zimmer von Tetiana und ihrer Tochter Sofiia. Bevor man ein Foto machen darf, rückt die Achtjährige den kleinen Baum und die Dekoration noch mal zurecht. Die Mini-Tanne ist nicht mehr als 20 Zentimeter hoch und steckt in einem Tetrapak-Karton. Damit man die Aufschrift nicht sieht, hat die Familie ein weißes Handtuch herumgewickelt.

"Wir hoffen, dass wir diesen Baum in die dezentrale Unterkunft mitnehmen können", sagt Mutter Tetiana beim Besuch unserer Redaktion vor einer Woche. Das sollte ja möglich sein, sagen alle Anwesenden. Es handelt sich ja nicht um eine ausgewachsene Nordmanntanne, eher um eine Zimmerpflanze.

