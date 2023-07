Dattenhausen feiert die Sanierung der Dorfkirche

Was beim Festakt zur sanierten Dorfkirche in Dattenhausen am Sonntag geboten ist.

Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit ist die Generalsanierung der Dorfkirche St. Martin in Dattenhausen erfolgreich abgeschlossen. In einem Festgottesdienst am Sonntag wird der Augsburger Weihbischof Anton Losinger mit der Pfarrgemeinde und seinen Amtsbrüdern Pfarrer Msgr. Josef Philipp, Pfarrer Alois Lehmer, Pfarrer Hermann Danner und dem Rektor am Campo Santo Teutonico in Rom, Pfarrer Konrad Bestle, die Wiedereröffnung der schön renovierten Kirche feiern.

Erstmals mit dem Gedanken der Generalsanierung hat sich die Kirchenverwaltung befasst, als der in Dattenhausen geborene und 1952 nach Amerika ausgewanderte Max Stark im Dezember 2016 mit dem damaligen Kirchenpfleger, Ernst Linder, Kontakt aufgenommen und für die nach dessen Aussage dringend notwendige Sanierung einen größeren Zuschuss zugesagt hatte. Noch vor seinem Tod im Jahre 2020 hat Stark seinem in Dillingen lebenden Bruder Hermann Stark einen Förderbetrag von 300.000 Euro für die Generalsanierung zur Verfügung gestellt.

Nach der Sanierung der Dorfkirche in Dattenhausen gibt es ein Fest

In der Endabrechnung wird die Generalsanierung rund 1,6 Millionen Euro kosten. Nur durch die Zuschüsse der Diözese Augsburg, dem Landesamt für Denkmalpflege, der Bayer. Landesstifung, der Viermetzstiftung, des Bezirks Schwaben, des Landkreises und der Gemeinde Ziertheim sowie privater Spender war es der kleinen Kirchengemeinde möglich, diesen finanziellen Kraftakt zu bewältigen.

Am Festtag wird Weihbischof Losinger vom Hof der Familie Danner mit der Musikkapelle und den Ministranten abgeholt und zur Kirche geleitet. Im Anschluss an den Festgottesdienst finden vor der Kirche die Grußworte und Ansprachen statt. Nach dem Mittagessen mit den geladenen Gästen ist die gesamte Bevölkerung ab 14.30 Uhr zu Kaffee und Kuchen in den Zehntstadel und zur Besichtigung der renovierten Pfarrkirche mit dem neuen Volksaltar eingeladen.

