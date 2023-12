Zwei Glätteunfälle: Feuerwehr befreit in Eppisburg 25-Jährige aus ihrem Auto

Ihr Wagen war auf die Seite gekippt. In Deisenhofen prallt eine 28-Jährige mit dem Auto gegen eine Gartenmauer.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstagvormittag im Höchstädter Stadtteil Deisenhofen gekommen. Gegen 9 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin in der Kapellenstraße unterwegs. Die Frau kam nach Angaben der Polizei auf der glatten Fahrbahn nach rechts ab und prallte mit ihrem Wagen gegen eine Gartenmauer. An ihrem Auto entstand Unfallschaden von rund 2000 Euro, die Gartenmauer blieb allem Anschein nach unbeschädigt.

Wagen der 25-Jährigen kippt auf die Seite

Ein weiterer Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich kurze Zeit später gegen 9.30 Uhr im Holzheimer Gemeindeteil Eppisburg. Eine 25-jährige Autofahrerin befuhr die Ziegelbergstraße ortsauswärts. Aufgrund glatter Fahrbahn verlor sie ebenfalls die Kontrolle über ihren Wagen, der daraufhin zur Seite kippte.

Weil die 25-Jährige nicht selbstständig aus ihrem Auto heraus kam, befreiten sie Einsatzkräfte der herbeigerufenen Feuerwehren Eppisburg, Ellerbach und Holzheim durch das Seitenfenster ihres Autos. Insgesamt entstand Gesamtschaden von rund 5000 Euro. Die 25-Jährige blieb unverletzt. (AZ)