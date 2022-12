Dillingen

09:13 Uhr

1,8 Promille: Autofahrer prallt in Dillingen mit Pkw gegen Schneehaufen

In der Nacht auf Sonntag ist ein Autofahrer in Dillingen gegen einen Schneehaufen geprallt. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,82 Promille.

Ein 37-Jähriger fährt in der Nacht auf Sonntag in Dillingen gegen einen Schneehaufen. Am Wagen sichtet die Polizei weitere Unfallspuren.

Der Polizei wurde am Sonntag kurz nach Mitternacht mitgeteilt, dass ein Auto im Georg-Schmid-Ring in Dillingen von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Schneehaufen aufgefahren sei. Al die Polizeibeamten zur Unfallaufnahme anrückten, stellten sie fest, dass der 37-jährigen Autofahrer nach Alkohol roch. Ein Alkotest ergab laut Polizeibericht einen Wert von 1,82 Promille. Am Wagen sichteten die Beamten weitere frische Unfallspuren, die noch keiner Unfallörtlichkeit zugeordnet werden konnten. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme zur Feststellung des Alkoholwerts an. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (AZ)

