11.000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Bei einem Unfall am Samstag in Dillingen ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Am Samstag gegen 9.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Großen Allee/Kreuzung Prälat-Hummel-Straße in Dillingen. Ein 55-jähriger Autofahrer befuhr die Straße von Lauingen kommend in Richtung Höchstädt und wollte die Kreuzung überqueren. Dabei blendete ihn die tief stehende Sonne und er übersah die rote Ampel und fuhr somit in die Kreuzung ein.

Fahrlehrer wird leicht verletzt

In der Prälat-Hummel-Straße befuhr ein Fahrschul-Auto in Richtung Große Allee. Die Ampel zeigte für sie grün und fuhr daher in die Kreuzung ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der 49-jährige Fahrlehrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. (AZ)