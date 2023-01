2000 Euro Schaden nach Unfall in Dillingen

Es kracht zwischen zwei Pkw-Fahrern. So ist der Unfall passiert.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Dienstag kurz nach 10 Uhr in Dillingen gekommen. Ein 84-jähriger Fahrer wollte von der Wilhelm-Bauer-Straße nach links in die Klemens-Mengele-Straße einbiegen.

Mann nimmt anderem Mann die Vorfahrt

Er nahm einem 42-jährigen Pkw-Fahrer die Vorfahrt, der von der Klemens-Mengele-Straße aus Richtung der Straße „Am Reitweg“ kommend nach links in die Wilhelm-Bauer-Straße abgebogen war. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (AZ)