25-Jährige fährt unter Drogeneinfluss in Dillingen Auto

Eine junge Autofahrerin ist in Dillingen kontrolliert worden. Dabei stellte die Polizei drogentypische Auffälligkeiten fest.

Eine 25-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend in Dillingen unter Cannabiseinfluss unterwegs. Gegen 20.20 Uhr kontrollierte eine Streife der Dillinger Polizei die Autofahrerin in der Lauinger Straße. Hierbei stellten die Beamten bei der Frau drogentypische Auffälligkeiten fest.

Sie hat nun ein Fahrverbot

Die Autofahrerin räumte einen vorhergehenden Konsum von Cannabis ein. Die Polizisten untersagten ihr die Weiterfahrt und ordneten gegen sie eine Blutentnahme an. Die 25-Jährige erwartet nun ein Bußgeldverfahren und ein Fahrverbot. (AZ)