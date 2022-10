83-Jähriger überschlägt sich mit Auto auf B16 in Dillingen

Der Mann ist allein beteiligt auf die Gegenfahrbahn gekommen und erst frontal gegen einen Erdwall gefahren.

Ein 83-Jähriger ist am Samstag mit seinem Pkw auf der B16 in Dillingen in Fahrtrichtung Höchstädt gefahren. Kurz vor der Abfahrt Hausen kam der 83-Jährige nach Zeugenaussagen zunächst nach rechts ins Bankett.

Mann musste ins Krankenhaus

Daraufhin übersteuerte der 83-Jährige den Pkw, wodurch er nach links zog, die Gegenfahrbahn querte und letztendlich frontal in einen dort befindlichen Erdwall steuerte. Der Pkw überschlug sich anschließend. Der 83-Jährige wurde zur weiteren Abklärung der Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall nicht gefährdet. (AZ)