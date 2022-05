Am Kopf verletzt: Lauinger tritt auf Dillinger Volksfest jungen Mann

Verletzungen hat ein 20-Jähriger auf dem Volksfest Dillinger Frühling erlitten. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann von einem Lauinger getreten.

Wegen einer gefährlichen Körperverletzung auf dem Volksfest Dillinger Frühling ermittelt jetzt die Polizei. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatten am Samstag kurz nach Mitternacht einen 20-Jährigen außerhalb des Festzeltes im Donaupark angetroffen. Der junge Mann lag laut Polizeibericht am Boden und schlug um sich.

Ein Zeuge sorgt dafür, dass der Lauinger festgehalten werden konnte

Zuvor war er nach Angaben der Polizei von einem 30-jährigen Lauinger angegriffen und am Kopf durch Tritte verletzt worden. Ein Zeuge half mit, dass der Lauinger noch vor Ort festgehalten werden konnte.

Der 20-Jährige Geschädigte musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden, wo er ambulant behandelt wurde. Gegen den 30-Jährigen wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

32-Jähriger schlägt Jugendlichem ins Gesicht

Zu einer weiteren Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 2.45 Uhr in der Dillinger Donaustraße. Hierbei gerieten ein 32-jähriger und ein 17-jähriger Dillinger laut Polizeibericht im Alkoholrausch in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der 32-Jährige dem Jugendlichen ins Gesicht. Der 17-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. (pol)