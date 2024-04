Amtsgericht verabschiedet Justizsicherheitssekretär nach 25 Dienstjahren

Helmut Liepert war zuvor am Landgericht Augsburg beschäftigt. In Dillingen leitete er die Wachtmeisterei.

Das Amtsgericht Dillingen verabschiedet den Justizsicherheitssekretär Helmut Liepert zum 30. April in den Ruhestand. Das teilt Amtsgerichtsdirektorin Andrea Eisenbarth mit. Liepert trat seinen Dienst bei der Bayerischen Justiz im Oktober 1989 als Justizaushelfer an und war von 1991 bis Januar 2012 als Wachtmeister beim Landgericht Augsburg beschäftigt, wobei er bereits ab 2001 als Erster Justizhauptwachtmeister tätig war. "Wegen seiner hervorragenden Leistungen wurde er 2011 zum Justizsicherheitssekretär befördert und wechselte auf eigenen Wunsch im Jahr 2012 ans Amtsgericht Dillingen", so Eisenbarth. Dort leitete er die Wachtmeisterei, bis er im Mai 2022 in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit eintrat.

Justizwachtmeisterinnen und Justizwachtmeister erfüllen in der bayerischen Justiz vielfältige und wichtige Aufgaben. Sie werden eingesetzt zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit bei den Gerichten sowie zur Erteilung von Erstauskünften und übernehmen die Postein- und -ausgänge der Justizbehörden. Zudem sorgen sie – wenn notwendig – für Ruhe bei Gerichtsverhandlungen. (AZ)