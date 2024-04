Auffahrrampen von Anhänger in Dillingen gestohlen

Die Polizeiinspektion bittet nach einem Diebstahl in Dillingen um Zeugenhinweise. Der Diebstahlschaden liegt bei 1500 Euro.

Unbekannte haben in der Zeit von Sonntag, 16 Uhr, bis Montag, 14.30 Uhr, von einem Anhänger in der Hausener Straße in Dillingen zwei klappbare Auffahrrampen im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen.

Jetzt ermittelt die Dillinger Polizei wegen Diebstahls

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)