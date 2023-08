Bei der Wasserwacht liegen Übung und Ernstfall nah beieinander

Die Dillinger Nachwuchs-Wasserwachtler haben kürzlich ein aufregendes Zeltlager-Wochenende verbracht. Am benachbarten See mussten Betreuer zu einem Einsatz ausrücken.

Ende Juli haben sich die Kinder und Jugendlichen der Wasserwacht Ortsgruppe Dillingen in das Abenteuer Zeltlager gestürzt, um das Wochenende am Lauinger Fischersee zu verbringen. Dort angekommen bezogen die jungen Wasserwachtler ihre Zelte und hatten dann Zeit, sich mit Stand-Up-Paddles, Schwimmreifen und Co. auszutoben. Nach dem Essen wurde der Abend mit Spielen und dem Beisammensein am Lagerfeuer abgerundet.

Gut ausgeschlafen durften sich die Kinder dann auf einen abwechslungsreichen Vormittag mit Erster Hilfe, Knotenkunde, dem Bemalen von Mäppchen und dem Bau einer Murmelbahn freuen und spielerisch viel Neues erlernen. Das war aber nicht alles, in den Disziplinen wie Tic-Tac-Toe, Fischerstechen und Stand-Up-Paddle-Rennen konnten sich die Kinder in Gruppen untereinander messen und Ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Darauf folgte ein kleiner Bootsausflug, und dann stand auch schon der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Der Nachwuchs hatte die einmalige Gelegenheit, eine Wasserrettungsübung mit eigenen Augen mitzuverfolgen und Fragen zu stellen.

Aus Übung wird Realität: Einsatz bei Vermisstensuche

Was nachmittags noch eine Übung war, wurde am späten Abend zur Realität. Die Schnelleinsatzgruppe Dillingen rückte mit acht Leuten, davon fünf Betreuern des Zeltlagers, zu einer Vermisstensuche am benachbarten See aus. So konnten die jungen Wasserwachtler am eigenen Leib spüren, wie schnell der Ernstfall eintreten kann. Nachdem die Truppe ausgerückt war, ging es mit einem bunten Abendprogramm weiter. Während sich einige an den liebevoll gestalteten Ballonkreation des Ballonkünstlers Frank Weigl erfreuten, knüpften andere Freundschaftsarmbänder. Nach gemeinsamen Singen am Lagerfeuer und einer Gute-Nacht-Geschichte krochen die Kinder erschöpft von dem ereignisreichen Tag in ihre Schlafsäcke.

Info: Die Wasserwacht ist immer auf der Suche nach neuen Rettungsschwimmern, Bootsführern und Sanitätern. Wer Lust hat, mit viel Spaß Wasserrettung zu lernen, kann sich gerne bei info-dillingen@wasserwacht.bayern melden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Erwachsene jeden Alters und Kinder ab 6 Jahren sind herzlich willkommen zu unserem Schwimmtraining und unseren Ausbildungen. (AZ)